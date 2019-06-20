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Московское «Динамо» рассталось с Болдыревым

Московское «Динамо» рассталось с Болдыревым
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с доигровщиком Александром Болдыревым. В сезоне-2016/17 Болдырев играл в новокуйбышевской «Нове» под руководством нынешнего тренера «Динамо» Константина Брянского. Также он выступал за «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и
санкт-петербургский «Зенит».

Александр дебютировал в столичной команде в 2013 году и всего провёл за «Динамо» четыре сезона. На его счету 93 матча за бело-голубых и 348 набранных очков.

«Хотим пожелать Александру успешного продолжения карьеры и новых спортивных достижений!» — говорится в сообщении.

Ранее «Динамо» подписало контракт с 24-летним доигровщиком сборной Канады Стивеном Мааром. В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги столичный клуб уступил кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2.

Московское «Динамо» подписало контракт с доигровщиком сборной Канады
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