Московское «Динамо» рассталось с Болдыревым

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о расставании с доигровщиком Александром Болдыревым. В сезоне-2016/17 Болдырев играл в новокуйбышевской «Нове» под руководством нынешнего тренера «Динамо» Константина Брянского. Также он выступал за «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и

санкт-петербургский «Зенит».

Александр дебютировал в столичной команде в 2013 году и всего провёл за «Динамо» четыре сезона. На его счету 93 матча за бело-голубых и 348 набранных очков.



«Хотим пожелать Александру успешного продолжения карьеры и новых спортивных достижений!» — говорится в сообщении.

Ранее «Динамо» подписало контракт с 24-летним доигровщиком сборной Канады Стивеном Мааром. В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги столичный клуб уступил кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2.