Сривачарамайтакул: ничего не могу сказать о психологическом состоянии россиянок

Главный тренер женской сборной Таиланда Данай Сривачарамайтакул поделился впечатлениями от победы в матче с командой России на этапе Лиги наций в Екатеринбурге со счётом 3:1 (19:25, 25:13, 25:17, 25:22).
«По сравнению с нашей привычной игрой мы ничего в тактике не меняли. В матче с Россией мы хорошо защищались и агрессивно атаковали. Я ничего не могу сказать о психологическом состоянии соперника, но такие игры бывают у всех. Конечно, мы рады победе. Нам нужно продолжать играть с таким же настроем», — приводит слова тренера официальный сайт Международной федерации волейбола.
Сборная Таиланда занимает 12-е место в турнирной таблице, подопечные Вадима Панкова — 14-е. Сегодня, 20 июня, сборная Таиланда сыграет с американками, а россиянки — с голландками.
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