Полетаев — самый результативный игрок сборной России на 3-м этапе Лиги наций

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» подвёл статистические итоги выступления сборной России на третьем этапе Лиги наций в Иране. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли два матча из трёх, проиграв только хозяевам соревнований.

Самый результативный игрок

1. Виктор Полетаев – 43 очка (3,91 за сет).

2. Ярослав Подлесных – 28 очков (2,55 за сет).

3. Егор Клюка – 23 очка (2,09 за сет).



Результативность атак (от 10 очков)

1. Иван Яковлев – 73,33%.

2. Ярослав Подлесных – 53,19%.

3. Виктор Полетаев – 52,86%.



Эффективность приёма

1. Валентин Голубев – 51%.

2. Дмитрий Волков – 50%.

3. Фёдор Воронков – 47%.

Подача

1. Егор Клюка – 6 эйсов (0,55 за сет).

2. Виктор Полетаев – 3 эйса (0,27 за сет).

3. Денис Земчёнок – 2 эйса (0,18 за сет).



Блок

1. Иван Яковлев – 6 блоков (0,55 за сет).

2. Дмитрий Ковалёв – 5 блоков (0,45 за сет).

3. Виктор Полетаев – 3 блока (0,27 за сет).

Д. Волков, Клюка и Власов покинули расположение сборной России