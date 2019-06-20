Полетаев — самый результативный игрок сборной России на 3-м этапе Лиги наций

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» подвёл статистические итоги выступления сборной России на третьем этапе Лиги наций в Иране. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли два матча из трёх, проиграв только хозяевам соревнований.
Самый результативный игрок
1. Виктор Полетаев – 43 очка (3,91 за сет).
2. Ярослав Подлесных – 28 очков (2,55 за сет).
3. Егор Клюка – 23 очка (2,09 за сет).
Результативность атак (от 10 очков)
1. Иван Яковлев – 73,33%.
2. Ярослав Подлесных – 53,19%.
3. Виктор Полетаев – 52,86%.
Эффективность приёма
1. Валентин Голубев – 51%.
2. Дмитрий Волков – 50%.
3. Фёдор Воронков – 47%.
Подача
1. Егор Клюка – 6 эйсов (0,55 за сет).
2. Виктор Полетаев – 3 эйса (0,27 за сет).
3. Денис Земчёнок – 2 эйса (0,18 за сет).
Блок
1. Иван Яковлев – 6 блоков (0,55 за сет).
2. Дмитрий Ковалёв – 5 блоков (0,45 за сет).
3. Виктор Полетаев – 3 блока (0,27 за сет).
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