Стала известна причина ухода Обмочаева из «Белогорья»

Спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей прокомментировал уход из клуба олимпийского чемпиона либеро Алексея Обмочаева.

«Мы приняли решение до конца омолаживать команду, поэтому расстались с Обмочаевым по обоюдному согласию. Мы благодарим Алексея за работу. Мы спокойно расстались, всё нормально. У клуба нет претензий к Алексею ни по поведению, ни по другим вопросам. Обоюдное расторжение – нормальная практика. Мы отдали предпочтение молодому либеро Максиму Максименко. Надеемся, что он в полной мере себя проявит. Обмочаев – опытный игрок, он сейчас легко найдёт себе новый клуб. Желаем ему удачи и успехов.



Действительно, в своё время Геннадий Яковлевич Шипулин помог игроку в тот момент, когда от него все отказались. Алексей сошёл с праведного пути, но ему дали второй шанс. Он всё осознал. У нас к нему не было никаких претензий. Думаю, что Алексей тоже остался доволен выступлением за «Белогорье». Он выиграл с командой Кубок ЕКВ и Кубок вызова. Думаю, он сделал определённые выводы из той истории, стал более ответственным. В молодости все ошибаются. Сейчас он уже почти отец троих детей, потому что его супруга сейчас в положении. Мы все хорошо знаем, что с амплуа либеро в России есть проблемы. Алексей ещё может себя проявить в сборной, если будет трудиться», – цитирует Хтея «Спорт Бизнес Online».

В марте 2016 года Алексей был отстранён от участия в тренировках и матчах московского «Динамо» за нарушение дисциплины. В январе 2017 года он был включён в заявку «Белогорья».