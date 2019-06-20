Куркаев — о последнем сезоне «Игры престолов»: испортили выдающийся сериал

Блокирующий сборной России Ильяс Куркаев рассказал, как проводит время в долгих перелётах, и оценил последний сезон сериала «Игра престолов».
«Если мучает бессонница, в телефоне всегда есть скаченные книжки и сериалы. Сериалов и фильмов сейчас так много, что с этим проблем нет. У меня в запасе ещё «Во все тяжкие». Как-то начинал смотреть, но, как говорится, не зашло. Хотя по рейтингам сериал в числе лучших. Пожалуй, вернусь к нему.
Последний сезон «Игры престолов»? Я разочарован, хоть и болел за Джона Сноу, который остался жив. Разве что третья и четвёртая серии получились интересными. Дальше начался какой-то бред. Реально испортили выдающийся сериал. Говорят, в интернете создали петицию с просьбой переснять последний эпизод «Игры престолов». Пожалуй, я бы его подписал», — цитирует Куркаева «Спорт Бизнес Online».
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