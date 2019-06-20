Американки победили сборную Таиланда на этапе Лиги наций в Екатеринбурге
Женская сборная Таиланда в матче заключительного тура пятого этапа Лиги наций в Екатеринбурге проиграла команде США со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 17:25). Для представительниц Азии это 10-е поражение в 15 встречах турнира. Подопечные Карча Кирая одержали 12-ю победу.
Лига наций. Женщины. Пятый этап. 3-й тур. Екатеринбург
Таиланд — США — 0:3 (13:25, 20:25, 17:25).
Сегодня, 20 июня, в Екатеринбурге также состоится матч сборных России и Нидерландов.
Выход в финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, себе обеспечили сборные Бразилии, Италии, США, Китая, Турции и Польши. Женская сборная России, занимающая 14-е место, потеряла шансы на выход в «Финал шести» по итогам четвёртого этапа Лиги наций.
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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