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Американки победили сборную Таиланда на этапе Лиги наций в Екатеринбурге

Американки победили сборную Таиланда на этапе Лиги наций в Екатеринбурге
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная Таиланда в матче заключительного тура пятого этапа Лиги наций в Екатеринбурге проиграла команде США со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 17:25). Для представительниц Азии это 10-е поражение в 15 встречах турнира. Подопечные Карча Кирая одержали 12-ю победу.

Лига наций. Женщины. Пятый этап. 3-й тур. Екатеринбург
Таиланд — США — 0:3 (13:25, 20:25, 17:25).

Сегодня, 20 июня, в Екатеринбурге также состоится матч сборных России и Нидерландов.

Выход в финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, себе обеспечили сборные Бразилии, Италии, США, Китая, Турции и Польши. Женская сборная России, занимающая 14-е место, потеряла шансы на выход в «Финал шести» по итогам четвёртого этапа Лиги наций.

Лига наций (ж)
20 июня 2019, четверг. 14:00 МСК
Таиланд
0 : 3
13:25, 20:25, 17:25
США
Женская сборная России — 14-я в турнирной таблице Лиги наций
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