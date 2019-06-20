Тренер сборной Таиланда: теперь наша цель — отбор на Олимпиаду в Токио
Главный тренер женской сборной Таиланда Данай Сривачарамайтакул прокомментировал поражение в матче Лиги наций с командой США в Екатеринбурге со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 17:25).
«Сегодня мы играли с отличной командой, американки очень сильны во всех элементах, нам было очень тяжело против их мощной атаки и организованного блока. Мы должны учиться на таких матчах, чтобы в будущем побеждать команды такого уровня. Теперь наша цель — отбор на Олимпиаду в Токио, там сложная группа, с Сербией и Польшей», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.
Выход в финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, себе обеспечили сборные Бразилии, Италии, США, Китая, Турции и Польши.
Американки победили сборную Таиланда на этапе Лиги наций в Екатеринбурге
- 20 июня 2019
-
16:44
-
16:02
-
15:58
-
15:21
-
14:38
-
14:10
-
13:06
-
12:51
-
12:40
-
12:36
-
12:13
-
11:32
-
11:17
-
10:26
-
10:21
-
09:21
-
09:17
-
09:07
-
09:01
- 19 июня 2019
-
20:29
-
20:23
-
19:49
-
19:16
-
19:05
-
18:15
-
17:33
-
16:54
-
16:19
-
15:54
-
14:15
-
13:15
-
12:16
-
11:23
-
11:17
-
10:35
Партнерский контент