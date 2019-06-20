Тренер сборной Таиланда: теперь наша цель — отбор на Олимпиаду в Токио

Главный тренер женской сборной Таиланда Данай Сривачарамайтакул прокомментировал поражение в матче Лиги наций с командой США в Екатеринбурге со счётом 0:3 (13:25, 20:25, 17:25).

«Сегодня мы играли с отличной командой, американки очень сильны во всех элементах, нам было очень тяжело против их мощной атаки и организованного блока. Мы должны учиться на таких матчах, чтобы в будущем побеждать команды такого уровня. Теперь наша цель — отбор на Олимпиаду в Токио, там сложная группа, с Сербией и Польшей», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

Выход в финальный раунд, который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине, себе обеспечили сборные Бразилии, Италии, США, Китая, Турции и Польши.