Кашин: упрёки в «неволейбольности»? А почему не спрашивают Карполя или Панкова?

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин рассказал, как реагировал на упрёки в том, что у него нет большого игрового прошлого.

«Не воспринимал это всерьёз. Хоть мой путь в тренеры получился в чём-то и случайным, я решил всерьёз этим заняться, а не просто попробовать. Поэтому с большим энтузиазмом осваивал профессию тренера, изучал волейбол и продолжаю изучать. Кроме того, а почему вы считаете, что писать диссертацию на экономическую тему и руководить несколькими компаниями проще, чем тренировать?



Почему тогда об отсутствии игровой карьеры не спрашивают Николая Карполя и Вадима Панкова? Ведь бывший и нынешний тренеры сборной России тоже на высоком уровне никогда не играли. Но им это не помешало добиться многого. Поэтому разговоры о степени «волейбольности» тренера с оглядкой на его игроцкое прошлое не совсем серьёзны. Спортсмен – это одна профессия. Тренер – совершенно другая. А ещё мне в начале тренерской карьеры очень повезло. На Олимпиаде 2004 года я жил в одном гостиничном номере с великим Вячеславом Платоновым. Он мне подарил набор упражнений, которые вошли в его книгу», — цитирует Кашина официальный сайт клуба.

Кашин также рассказал, какие методы применят для сплачивания команды.

«В театр ходим. Обязательно всей командой. Ещё полезный мотивационный ход – коллективный просмотр фильмов. Желательно советских, с глубоким смыслом, пробирающих эмоционально. У нас, к сожалению, сейчас бездуховное общество. А это создаёт душу. В позапрошлом сезоне наш выезд в Красноярск совпал с премьерой фильма «Движение вверх». Перед игрой пошли на первый показ этого фильма с девчонками – они так вдохновились, что на следующий день разгромили хозяек 3:0. Причём счёт полностью отражал преимущество и настроение наших игроков. В следующем сезоне полетим на Сахалин — будем с командой смотреть «В бой идут одни старики», — сказал Кашин.

