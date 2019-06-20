Россиянки уступили голландкам, проиграв 4-й матч волейбольной Лиги наций подряд

Женская сборная России по волейболу в третьем туре пятого предварительного этапа Лиги наций, проходящего в Екатеринбурге, уступила команде Нидерландов со счётом 0:3 (12:25, 25:27, 17:25).
Это поражение стало для российской национальной команды четвёртым подряд на турнире. Однако это не худшая серия неудач для сборной в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Ранее россиянки не могли выиграть в семи матчах подряд. Всего сборная России в 15 матчах турнира выиграла три поединка и занимает 14-е место в турнирной таблице, обгоняя только команды Болгарии и Южной Кореи.
В 2018 году женская команда России по волейболу заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не вышла в финальную часть турнира.
Лига наций. Женщины. Пятый этап. 3-й тур. Екатеринбург
Россия — Нидерланды — 0:3 (12:25, 25:27, 17:25).
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