Пилипенко – о поражении от Нидерландов: усталость есть, но это не оправдание

Либеро сборной России по волейболу Дарья Пилипенко после поражения от команды Нидерландов в третьем туре пятого этапа Лиги наций со счётом 0:3 подвела итоги поединка.



«Лига наций — колоссальный опыт, игра на таком масштабном уровне. Сегодня мы сделали очень много ошибок на приёме. Моментами хорошо играем, а моменты — оп, и провал. Психология, я думаю. Усталость есть, но это не оправдание, она у всех есть. Не справляемся сами с собой. Надо много работать и над головой, и над элементами, сыгрываться, чувствовать плечо партнера. Работать.



Я даю энергию? Вам кажется (смеется). Мне кажется, либеро должен заряжать позитивом, даже когда не получается в трудные минуты», — передаёт слова Пилипенко корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

