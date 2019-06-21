Две российские пары вышли в 1/16 молодёжного ЧМ по пляжному волейболу

В Удонтхани (Таиланд) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу для игроков U21. Россия в турнире представлена четырьмя парами: Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов,
Сергей Горбенко/Василий Иванов, Александра Ганенко/Анастасия Фролова, Мария Бочарова/Мария Воронина.
Вчера, 20 июня, Веретюк и Шекунов победили норвежскую пару Мосволд/Сунде – 2:0 (21:15, 21:12). Горбенко и Иванов одержали две победы — над эквадорской парой Леон/Юрадо – 2:0 (21:13, 21:18) и над дуэтом из Мозамбика Мондлэйн/Монжейн – 2:0 (21:19, 21:15).
Обе мужские российские пары вышли в 1/16 финала.
В женском турнире Ганенко и Фролова победили польскую пару Геррманн/Стадник – 2:0 (21:16, 21:15). Бочарова и Воронина оказались сильнее дуэта из Мозамбика Маника/Мучеза – 2:0 (21:18, 21:10).
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