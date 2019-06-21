Ярёменко прокомментировал результаты жеребьёвки ЧЕ-2019 по пляжному волейболу

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился впечатлениями от результатов жеребьёвки чемпионата Европы по пляжному волейболу, который пройдёт в Москве с 5 по 11 августа. В соревнованиях примут участие шесть российских пар у мужчин и пять – у женщин.



«От этой жеребьёвки трудно ждать конкретных результатов – успешных либо неуспешных. Потому что наше представительство на этом турнире, как видите, максимальное. Естественно, это было сделано специально для принимающей стороны. Отмечу хорошее правило, согласно которому российские команды были разведены по разным группам. Для нас этот момент стал основным из тех, что мы хотели от жеребьёвки.

Почти в каждой группе, по крайней мере в мужской части турнира, представлена наша команда, а дальше уже всё будет зависеть от того, как сыграют спортсмены. Не так важна жеребьёвка группового этапа, как последующий результат, когда начнутся игры на выбывание», — цитирует Ярёменко «Российская газета».