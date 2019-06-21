Фролова — о переходе в «Ленинградку»: мне было необходимо выйти из зоны комфорта

Доигровщица Мария Фролова рассказала о прошедшем отпуске и прокомментировала переход в санкт-петербургскую «Ленинградка». Ранее она выступала за красноярский «Енисей».

«С мужем и дочкой в середине мая летали в Доминикану, две недели отдыхали на океане. Очень уж нам понравилось: климат, погода, океан — всё было супер! После Доминиканы полетели в Италию, пробыли там неделю. А уже после Италии полетели в Уфу, немного погостили у родителей мужа, а сейчас находимся у моих родителей в Новотроицке. Отдыхаю, набираюсь сил и, конечно, уже готовлю себя к следующему сезону! В конце июня полечу в Красноярск и уже 30 июня вылетаю в Санкт-Петербург!



С Красноярском у меня всегда будут связаны лишь хорошие воспоминания! Но, конечно, самое главное событие для меня это рождение нашей дочурки Анастасии! Первое, что сразу приходит на ум и связано непосредственно с «Енисеем», — это наша бронза в сезоне 2016/17! Это был лучший сезон для меня, у нас была крутая команда, замечательный коллектив и нереальные эмоции! А после того сезона ещё и последовало моё первое приглашение в сборную России! Но в целом все 6 сезонов были по-своему запоминающимися.



Тяжело ли дался переход в «Ленинградку»? Если честно — да, тяжеловато, ведь всегда тяжело выходить из зоны комфорта. Но мне это было необходимо. Захотелось перемен. Из вариантов, которые были, я достаточно быстро определилась с новым клубом!



Санкт-Петербург — очень красивый город! Мне уже посчастливилось побывать в нём в качестве туриста и познакомиться с некоторыми достопримечательностями. Теперь же будем смотреть и любоваться городом всей семьёй! Но сейчас мысли не об этом, а о том, чтобы хорошо подготовиться к предстоящему сезону, показать себя и быть максимально полезной моей новой команде!» — цитирует Фролову официальный сайт клуба.

В розыгрыше Суперлиги «Ленинградка» в мнувшем сезоне стала восьмой.