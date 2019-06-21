Стал известен расширенный состав сборной России по волейболу на Универсиаду-2019

Вторая сборная России по волейболу продолжает готовиться к Универсиаде-2019, которая состоится в Неаполе (Италия) с 5 по 13 июля.
Под руководством Алексея Вербова сейчас тренируются 14 игроков. Ещё двое – Кирилл Урсов и Антон Семышев – отправились в национальную сборную России на четвёртый уик-энд Лиги наций, но они также могут сыграть на Универсиаде. В итоговую заявку на турнир войдут 12 игроков, информирует «Спорт Бизнес Online».
На групповом этапе Универсиады сборная России встретится с США, Китаем, Португалией и Кореей.
В 2017 году российская команда под руководством Константина Сиденко стала серебряным призёром турнира. До этого сборная России дважды выигрывала турнир.
Расширенный состав сборной России на Универсиаду-2019:
Связующие: Павел Панков («Зенит» СПб), Роман Порошин («Белогорье»);
Диагональные: Кирилл Клец («Тироль»), Дмитрий Яковлев («Динамо-ЛО»);
Блокирующие: Максим Белогорцев («Ярославич»), Александр Кимеров («Факел»), Алексей Кононов («Зенит-Казань»), Александр Мельников («Динамо»);
Доигровщики: Денис Богдан («Факел»), Роман Пакшин («Академия-Казань»), Антон Семышев («Белогорье»), Андрей Сурмачевский («Зенит-Казань»), Кирилл Урсов («Газпром-Югра»);
Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Семён Кривитченко («Зенит» СПб), Алексей Чанчиков («Нова»).
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