Кабешов: мужская сборная России по волейболу выглядит очень убедительно

Либеро московского «Динамо» и сборной России Алексей Кабешов прокомментировал выступления национальной команды в Лиге наций, а также рассказал, чего ждёт от предстоящей встречи с Германией.

«Сборная России очень убедительна, учитывая, что у команды новый тренер и новые игроки. Они уверенно идут, судя по игре. Первый блин получился комом, но по ходу турнира они набирают.

Я не знаю заявку сборной Германии на этот уик-энд, но немецкая команда никогда не была простым соперником. Они бронзовые призёры Олимпийских игр. В плане игры будет очень интересный матч", — приводит слова Кабешова «Матч ТВ».

Напомним, на четвёртом этапе Лиги наций российская команда 22 июня сыграет со сборной Германии, на следующий день — с Болгарией, а 24 июня проведёт поединок с командой Бразилии.