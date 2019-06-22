Саммельвуо: начали матч с Германией не с той подачи, которая была нужна
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвёл итоги первого матча четвёртого этапа Лиги наций, в котором его подопечные обыграли Германию со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:14).
«Мы начали матч не с той подачи, которая была нужна. Это был вопрос уверенности в себе. Рад за игроков — они не нервничали и оставались сконцентрированными. Верили в себя и бились за каждое очко, чтобы обыграть соперника. Мы стали очень хорошо подавать, и это стало ключом к победе», — цитирует Саммельвуо пресс-служба соревнований.
Российская команда одержала восьмую победу в 10 матчах нынешнего розыгрыша турнира.
В следующем туре сборная России завтра, 23 июня, сыграет с Болгарией, а на следующий день встретится с командой Бразилии.
Российские волейболисты нанесли поражение сборной Германии в Лиге наций
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