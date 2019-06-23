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Горбенко и Иванов проиграли в матче за третье место молодёжного ЧМ в Таиланде

Горбенко и Иванов проиграли в матче за третье место молодёжного ЧМ в Таиланде
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Удонтхани (Таиланд) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу для игроков U21. Российский дуэт Сергей Горбенко/Василий Иванов в матче за бронзовые медали уступил представителям Мексики Мигелю Сарабии и Рэймонду Стивенсу со счётом 16:21, 15:21.

Ранее в финал женских соревнований вышли россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина. В решающем противостоянии они сыграют с Викторией Лопес Перейра Тоста и Виторией де Соуза Родригес из Бразилии.

Сначала Россия в турнире была представлена четырьмя парами. Помимо дуэтов Бочарова/Воронина и Горбенко/Иванов участие в соревнованиях также приняли Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов и Александра Ганенко/Анастасия Фролова.

Чемпионат мира по пляжному волейболу для игроков не старше 21 года завершится сегодня, 23 июня.

Российские «пляжницы» Бочарова и Воронина — в финале молодёжного чемпионата мира
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