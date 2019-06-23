Тренер сборной Польши: после матча с Ираном мы были счастливы, что остались живы

Главный тренер мужской сборной Польши по волейболу Витал Хейнен рассказал о неприятной истории, произошедшей с его командой после матча Лиги наций в Урмии (Иран) с хозяевами соревнований.



«Что произошло после матча между Ираном и Польшей? Нас посадили в автобус. Расстояние между залом и гостиницей составляло, я бы сказал, три с половиной километра. По словам организаторов, нас сопровождали две полицейские машины, но я видел только одну. Может быть, позади нас была ещё одна полицейская машина, я не проверял.



На улице было очень много людей, потому что болельщики праздновали победу. Думаю, там были тысячи человек. Наш автобус стоял на месте и не мог двигаться. Последние 300 метров мы ехали более часа. Сначала большинство людей праздновали только вокруг автобуса. Это не проблема. Но затем мы привлекли внимание всех в этом районе, поэтому через некоторое время появилась группа людей, которые не были хорошо настроены к нам. Они показывали разные жесты.



Я чувствовал себя совершенно беспомощным — двое полицейских, тысячи людей. Поэтому мы старались быть как можно более дружелюбными, улыбаться и надеяться, что ничего не произойдёт и что 10% не повлияют на 90%, которые праздновали победу и были великолепны. Мы были счастливы, что благополучно вернулись в отель живыми и здоровыми», — приводит слова тренера World of Volley.