Карполь рассказал, чего не хватает женской сборной России

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь оценил выступление женской сборной России в Лиге наций. На заключительном этапе команда Вадима Панкова проиграла все три матча и в итоговой турнирной таблице заняла 14-е место.

«Смотрел все три матча. Прежде всего – играя дома, надо выступать сильнейшим составом, уважать своего зрителя. Это наша вина. Кто виноват? И игроки, которые не поехали, и федерация. К домашнему туру нужно было собрать лучших игроков, которые могли бы помочь. Их отсутствие сказывается.



Чего не хватает команде? Конкуренция в чемпионате, я считаю, тут ни при чём. Не хватает того объёма тренировочной работы, которая может позволить игрокам расти. Поэтому на следующий год в связи с Олимпиадой сделали календарь чемпионата лучше, чтобы игроки могли восстановиться. А сегодня кто-то играет с травмой, кого-то вообще нет. Времени на подготовку к Лиге наций почти не было. Команда, считаю, всё же у нас хорошая. Мы способны бороться за медали в Токио. Но адаптироваться к ситуации тоже надо.



Мы не можем влиять на FIVB, а на график своего чемпионата – можем. Он должен заканчиваться раньше, нужно укладываться в четыре месяца. Да, он станет несколько проще. Но можно найти сочетание групповых, парных игр. А так мы постоянно в разъездах. Что значит полететь на Сахалин? Пропадает 3-4 тренировочных дня. Где их потом взять?



Нужно улучшать логистику. Нужно отойти от интересов клубов. Одного тура дома в предварительном раунде достаточно. Дальше – плей-офф, болельщики ещё увидят своих. Нам надо лучше организовывать чемпионат, раз не хватает времени на тренировки.



Чемпионат должен быть ключом к сборной. Главное в лиге – подготовка игроков, чтобы они могли потом приехать в хорошем состоянии в сборную. И нужно дисциплинировать игроков. В сборной постоянно одни и те же, причём с незалеченными травмами. Я не знаю, какие травмы у других людей, которым дали отдыхать. Но думаю, что дополнительное время на восстановление поможет. Тогда можно будет спросить и с них. Всё-таки очень много кто не играл – Кошелева, Гончарова, Фетисова, Заряжко. А молодёжь у нас не поднимается. Против Голландии вышла Зубарева, но не может она пока выступать на таком уровне! И выступления новичков не позволяют нам побеждать», — цитирует Карполя «Спорт-экспресс».

В 15 матчах турнира сборная России одержала 3 победы.

Женская сборная России заняла 14-е место в Лиге наций

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