Карполь: самое тревожное то, что у нас не растёт молодёжь

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь ответил на вопрос о том, можно ли зарабатывать на волейболе.
«Волейбол – это не футбол. Нет у нас таких залов, не можем мы вести такую работу, чтобы зарабатывать. Есть клубы, которые имеют возможности готовиться не за счёт государства. У Казани есть спонсор, у московского „Динамо“ много спонсоров. Эти команды могут предложить лучшие условия, и от нас люди уходят, мы не можем их сохранить. Но что самое тревожное – у нас не растёт молодёжь, не хватает тренировочного времени. Дело не в деньгах. И Лига наций – строго говоря, коммерческий турнир, не имеет судьбоносного значения. Но игроков подводить всё равно надо.
Ну и тренеров нужно учить работать. А у нас иногда по два – три тренера в ведущих клубах меняются. Они отвечают за результат, но не всегда имеют время на подготовку. Главной задачей клубов должен быть не результат в чемпионате, а их работа по подготовке игроков для сборной», — приводит слова Карполя «Спорт-экспресс».
В Лиге наций женская сборная России заняла 14-е место.
- 24 июня 2019
-
13:09
-
12:44
-
12:08
-
11:48
-
11:23
-
10:20
-
09:19
-
05:29
- 23 июня 2019
-
16:32
-
13:45
-
12:38
-
10:37
-
09:02
-
01:31
- 22 июня 2019
-
17:55
-
14:58
-
13:35
-
12:31
-
02:12
-
00:17
- 21 июня 2019
-
21:08
-
19:27
-
16:09
-
15:37
-
14:26
-
13:15
-
12:20
-
11:20
-
10:09
-
09:05
- 20 июня 2019
-
19:34
-
19:28
-
18:26
-
16:44
-
16:02