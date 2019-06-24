Карполь: самое тревожное то, что у нас не растёт молодёжь

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь ответил на вопрос о том, можно ли зарабатывать на волейболе.



«Волейбол – это не футбол. Нет у нас таких залов, не можем мы вести такую работу, чтобы зарабатывать. Есть клубы, которые имеют возможности готовиться не за счёт государства. У Казани есть спонсор, у московского „Динамо“ много спонсоров. Эти команды могут предложить лучшие условия, и от нас люди уходят, мы не можем их сохранить. Но что самое тревожное – у нас не растёт молодёжь, не хватает тренировочного времени. Дело не в деньгах. И Лига наций – строго говоря, коммерческий турнир, не имеет судьбоносного значения. Но игроков подводить всё равно надо.



Ну и тренеров нужно учить работать. А у нас иногда по два – три тренера в ведущих клубах меняются. Они отвечают за результат, но не всегда имеют время на подготовку. Главной задачей клубов должен быть не результат в чемпионате, а их работа по подготовке игроков для сборной», — приводит слова Карполя «Спорт-экспресс».

В Лиге наций женская сборная России заняла 14-е место.