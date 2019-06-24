Бурцев стал игроком «Югры-Самотлор»

Нижневартовская «Югра-Самотлор» на своём официальном сайте объявила о подписании однолетнего контракта с доигровщиком Сергеем Бурцевым. Прошедший сезон 30-летний волейболист провёл в египетском «Аль-Ахли», с которым выиграл чемпионат Африки, чемпионат Египта и Кубок Египта.

Ранее Сергей Бурцев выступал за уфимский «Урал» (2009/10, 2015/16), одинцовскую «Искру» (2011-2013), кемеровский «Кузбасс» (2013-2015) и краснодарское «Динамо» (2016/17). В сезоне-2017/18 Сергей защищал цвета румынского «Бухареста».

В переходных матчах «Югра-Самотлор» трижды обыграла «Нефтяник» (Оренбург) и сохранила прописку в российской Суперлиге. На предварительном этапе Суперлиги подопечные Валерия Пясковского стали 13-ми.