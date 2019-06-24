Московское «Динамо» подписало контракт с доигровщиком «Кузбасса»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании контракта с доигровщиком кемеровского «Кузбасса» Сергеем Никитиным. В минувшем сезоне в составе команды Туомаса Саммельвуо он стал чемпионом России.

26-летний волейболист в прошедшем розыгрыше Суперлиги вышел на площадку в 21 матче и набрал 56 очков. С 2010 по 2015 год Никитин защищал цвета пермского «Прикамья».

В 2015 году Никитин завоевал золото на Универсиаде, а в 2017 году стал серебряным призёром. В 2015 году Сергей в составе молодёжной сборной России выиграл чемпионат мира U23.

В четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги московское «Динамо» уступило кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0-2 и не сумело пробиться в еврокубки.