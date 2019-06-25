Ковальчук: после Липецка меня Карполем было уже не испугать

Белорусская волейболистка Оксана Ковальчук рассказала об опыте выступления в «Уралочке», которую тренирует легендарный специалист Николай Карполь.
«Николай Васильевич — очень хороший психолог. Для игроков он не тренер, а учитель. И чем дольше у него играешь, тем больше он становится для тебя как отец. Но он не может спрашивать с того, кого не учил. А я побыла в “Уралочке” только сезон. Это во-первых. Во-вторых, пришла туда уже в 30 лет. А ругать старшего при младших нельзя, поскольку так теряется его авторитет. А ещё Карполь чётко понимает, на кого как воздействовать. Если на одного игрока прямо, то на кого-то гораздо эффективнее через другого. Набрала я, условно говоря, за зиму вес. А Николай Васильевич будет ругать молодую с такой же проблемой. Знает, что так куда доходчивее.
Вообще, когда тренер весь сезон тебя “прессует”, есть несколько стадий восприятия этого. Помню, только перебралась в Россию, и у меня был в Липецке жёсткий тренер из Челябинска. Школа Карполя, такая же система подготовки. Давят на тебя: если не сломаешься, то станешь сильнее. А поскольку психика у меня и вправду устойчивая, то чаще всего от тренера доставалось именно мне. Он же знал, что переношу это нормально. Сразу такую информацию воспринимаешь адекватно — это одна стадия. Затем настаёт период, когда наоборот. Защитная реакция организма. Игнорируешь абсолютно всю информацию, включая и полезную. Ещё одна стадия — это когда тренер видит, что с психологическим давлением уже перебор, и ты на время оживаешь. Ну а потом опять. Так что после Липецка меня Карполем было уже не испугать.
Почему ушла из “Уралочки”? Я легионер. Выступавшая со мной болгарка Страшимира Филипова была в приоритете. А Карполю требовалось усилить какую-то другую зону», — цитирует Ковальчук «Прессбол».
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