Стал известен состав групп предварительного этапа мужского Кубка России

Опубликован состав групп предварительного этапа Кубка России среди мужских команд, сообщает «Спорт Бизнес Online». Участие в турнире примут клубы Суперлиги и Высшей лиги «А».



Матчи первого круга предварительного этапа пройдут 17-22 сентября, игры второго круга состоятся 8-13 октября.



В полуфинальный этап (15-17 ноября) выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также три команды с третьих мест с лучшими показателями. «Финал четырёх» состоится 26-27 декабря.



Состав групп

Группа 1: «Кузбасс» (Кемерово), «Нова» (Новокуйбышевск), «Газпром-Югра» (Сургут), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Тюмень», «Магнитка-Университет» (Магнитогорск).



Группа 2: «Зенит-Казань», «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Енисей» (Красноярск), «Грозный», «Трансгаз-Ставрополь» (Кисловодск), «Владимир».



Группа 3: «Факел» (Новый Уренгой), «Урал» (Уфа), «Самотлор» (Нижневартовск), «Нефтяник» (Оренбург), «Динамо» (Челябинск), «Тархан» (Стерлитамак).



Группа 4: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва), АСК (Нижний Новгород), МГТУ (Москва), «Динамо-2» (Москва), «Искра» (Одинцово).



Группа 5: «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье» (Белгород), «Ярославич» (Ярославль), «Университет» (Барнаул), «Технолог-Белогорье» (Белгород), «Локомотив-2» (Новосибирск).

Стала известна дата матча «Кузбасс» — «Зенит-Казань» в Суперкубке России