Ковальчук: самую большую зарплату я получала в Казани

39-летняя белорусская волейболистка Оксана Ковальчук рассказала, какую зарплату получала в российских клубах.

«Сколько платили в Бресте? Тогда волейбол был для меня ещё как хобби. И дохода особого не приносил. А вот первый контракт в России! Он был значительно выше, чем в Бресте. Если в “Ковровщике” 100 долларов в месяц, то в Липецке — целая тысяча. Получила первую зарплату и ехала домой через Москву. А там-то цены ого-го какие! Покупала детские вещи — одно, второе, третье — и поняла, что зарплата очень быстро исчезает. Хорошо хоть потратила тогда не всю — что-то и домой привезла.

Где получала самую большую зарплату в карьере? Наверное, всё-таки в Казани. Сейчас таких контрактов, пожалуй, и нет. Давно это было — зажиточные годы. Команда называлась “Казаночка”, её тренировал Пётр Хилько. За три года моего там пребывания жалованье увеличивали. А потом грянули финансовые проблемы», — цитирует Ковальчук «Прессбол».

С 2016 года Оксана защищает цвета «Минчанки».