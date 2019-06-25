Галкина: нам бы поскорее забыть все ужасы Лиги наций

Волейболистка калининградского «Локомотива» и сборной России Алла Галкина оценила выступление национальной команды в Лиге наций. Подопечные Вадима Панкова выиграли 3 матча из 15 и заняли 14-е место.

«Конечно, мы хотели показать результат гораздо лучше, но… Наверное, тем, кто видел наши игры, бросилось в глаза, что игроки приехали в сборную в разной степени готовности. И набирали форму уже по ходу турнира. Где-то не хватило сыгранности… Впрочем, в любом случае за то, как мы сыграли в Екатеринбурге, нам очень стыдно! Ведь мы выступали дома, при поддержке зрителей, которых на трибунах было очень много. Они болели за нас всеми силами, даже когда у нас ничего не получалось. За это им огромное спасибо! Но то, что у нас было на площадке… Так играть нельзя! И вся команда это прекрасно понимает.



Конечно, длительная серия поражений психологически надламывает. Но когда мы приехали в Италию, то победили в двух матчах подряд. Неплохая игра получилась и с итальянками, когда мы взяли один сет. Потому надежды на то, что мы сможем добиться успеха в Екатеринбурге, у нас были. Увы, ожидания не оправдались. Почему? Я даже не знаю, как сейчас ответить на этот вопрос…

Проигрывать никому и никогда не хочется, на каком турнире бы ты ни играл. В сборной было много молодых волейболисток. Тех, у кого пока не так много опыта выступления за сборную. И для того чтобы им почувствовать уверенность в своих силах, нужны победы. Так что настраивались серьёзно, и никакой недооценки не было. Да, справиться с США, с Италией очень сложно. Но у нас были шансы одолеть Бельгию, Германию – команды, которые мы можем и должны побеждать. Увы, ничего не вышло.



Нам бы поскорее забыть все ужасы Лиги наций. Надо приехать 30 июня на сбор и готовиться к олимпийскому отбору. Потом – к чемпионату Европы. К команде на этом этапе присоединятся опытные волейболистки. Будет достаточно времени, чтобы наладить игровые связи, набрать форму. Тем более что в Калининграде перед отбором пройдёт ещё и Кубок губернатора, где мы встретимся со сборными Бельгии, Польши… Думаю, что сможем исправить ситуацию, сыграть намного лучше. Приложим все силы, чтобы завоевать путёвку на Олимпиаду", — цитирует Галкину официальный сайт «Локомотива».

Действующим победителем Лиги наций является сборная США.

Воронкова, Курило и Галкина вызваны на сбор перед олимпийской квалификацией