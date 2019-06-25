Саммельвуо рассказал, почему не поставил Полетаева на игру с Бразилией

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение в матче с Бразилией на этапе Лиги наций в Куябе со счётом 0:3 (17:25, 21:25, 26:28).

«Нам потребовалось время, чтобы освоиться на площадке. Нужно было понять, как играть против такого соперника и в такой атмосфере. Потом потихоньку начали показывать свою игру. Это было похоже на встречу в Урмии с Ираном. Такие матчи с одной стороны очень сложны, но с другой – очень круто участвовать в них. Перед вами олимпийские чемпионы – вперёд! Это огромный опыт. Как показал третий сет, мы можем играть с горячим сердцем и холодной головой.

Моя ошибка есть, нужно было раньше подсказать игрокам перейти на планер. У бразильцев с ним постоянно были проблемы. Как, в общем, и у всех команд в этом зале. Тут очень душно, жарко – это сказывается на концентрации. Другое дело, что многие вещи кажутся очевидными уже после игры…

Почему против Бразилии не вышел Полетаев? Вити в следующем уик-энде не будет. А в Австралии у нас важные игры. Нужно было, чтобы Денис Земчёнок почувствовал тонус. Он должен быть готов. Витя сейчас плюс ко всему не в оптимальных физических кондициях. Вы же знаете, что ещё накануне игры с Германией было неизвестно, сможет ли он сыграть. Спасибо медицинскому персоналу, что они всё-таки сумели восстановить его. У Полетаева есть некоторые проблемы со спиной.

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Конечно, всегда хочется большего. В любом составе я рассчитываю только на победу. Но после Уфы у нас та-а-акое турне, для многих это первый опыт. В таком режиме тренировочного процесса практически нет. Всё время занимают переезды и восстановление. А команда должна быть в тонусе. Впереди у нас очередная важная неделя.

В турнирную таблицу вообще не смотрю. С первого матча не заглядывал. Вот честно. Я живу здесь и сейчас", — цитирует Саммельвуо «Спорт-экспресс».

Сборная России занимает четвёртое место в турнирной таблице. 28 июня подопечные Саммельвуо сыграют с австралийцами, 29-го — с аргентинцами, 30-го — с китайцами.

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