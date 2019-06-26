Голубев пополнил состав казанского «Зенита»

Казанский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с либеро Валентином Голубевым. 27-летний волейболист ранее выступал за «СДЮШОР-Локомотив (Новосибирск), «Локомотив» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск) и «Белогорье» (Белгород).

Валентин — серебряный (2013/14) и бронзовый (2016/17) призёр чемпионата России, обладатель Кубка России (2011), победитель Лиги чемпионов (2012/13), Кубка вызова (2018/19), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной России он выиграл чемпионат Европы 2017 года.

Ранее состав команды Владимира Алекно пополнили диагональный итальянского клуба «Любе Чивитанова» Цветан Соколов и доигровщик новокуйбышевской «Новы» Фёдор Воронков.