Полетаев — самый результативный игрок сборной России на 4-м этапе Лиги наций

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» подвёл статистические итоги выступления сборной России на четвёртом этапе Лиги наций в Бразилии. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли два матча из трёх, проиграв только хозяевам соревнований.
Самый результативный игрок
1. Виктор Полетаев – 40 очков (5,71 за сет).
2. Ильяс Куркаев – 29 очков (2,90 за сет).
3. Ярослав Подлесных – 23 очка (2,56 за сет).
Результативность атак (от 10 очков)
1. Виктор Полетаев – 72,09%.
2. Иван Яковлев – 65,00%.
3. Ильяс Куркаев – 63,64%.
Эффективность приёма
1. Антон Семышев – 56%.
2. Фёдор Воронков – 56%.
3. Валентин Голубев – 44%.
Подача
1. Ярослав Подлесных – 5 эйсов (0,56 за сет).
2. Виктор Полетаев – 4 эйса (0,57 за сет).
3. Иван Яковлев – 4 эйса (0,57 за сет).
Блок
1. Виктор Полетаев – 5 блоков (0,71 за сет).
2. Ильяс Куркаев – 4 блока (0,40 за сет).
3. Иван Яковлев – 3 блока (0,43 за сет).
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