Полетаев — самый результативный игрок сборной России на 4-м этапе Лиги наций

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» подвёл статистические итоги выступления сборной России на четвёртом этапе Лиги наций в Бразилии. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли два матча из трёх, проиграв только хозяевам соревнований.

Самый результативный игрок

1. Виктор Полетаев – 40 очков (5,71 за сет).

2. Ильяс Куркаев – 29 очков (2,90 за сет).

3. Ярослав Подлесных – 23 очка (2,56 за сет).



Результативность атак (от 10 очков)

1. Виктор Полетаев – 72,09%.

2. Иван Яковлев – 65,00%.

3. Ильяс Куркаев – 63,64%.



Эффективность приёма

1. Антон Семышев – 56%.

2. Фёдор Воронков – 56%.

3. Валентин Голубев – 44%.



Подача

1. Ярослав Подлесных – 5 эйсов (0,56 за сет).

2. Виктор Полетаев – 4 эйса (0,57 за сет).

3. Иван Яковлев – 4 эйса (0,57 за сет).



Блок

1. Виктор Полетаев – 5 блоков (0,71 за сет).

2. Ильяс Куркаев – 4 блока (0,40 за сет).

3. Иван Яковлев – 3 блока (0,43 за сет).