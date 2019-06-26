Леон в сборной Польши может сыграть на позиции диагонального
Доигровщик Вильфредо Леон, отбывающий двухлетний карантин в связи со сменой спортивного гражданства с кубинского на польское, сможет дебютировать в сборной Польши в конце июля 2019 года. Ожидается, что он примет участие в олимпийском квалификационном турнире. Соперниками действующих чемпионов мира будут команды Франции, Словении и Туниса.
Sportowe Fakty сообщает, что главный тренер сборной Польши Витал Хейнен может попробовать использовать Леона на позиции диагонального.
«Если тренер остановится на таком решении, я с радостью приму этот вызов. Мне было бы интересно сыграть на новой позиции. Я сделаю всё, что в моих силах», — сказал Леон.
Леон, ранее защищавший цвета казанского «Зенита», провёл минувший сезон в итальянской «Перудже».
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