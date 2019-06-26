Агент: Маркин стал игроком АСК, Тюрин перешёл в «Лагонегро»

Агент Владимир Касторнов в своём «инстаграме» сообщил, что доигровщик Александр Маркин стал игроком нижегородского АСК, который в следующем сезоне сыграет в Суперлиге.
Ранее волейболист провёл 10 сезонов в московском «Динамо» (225 матчей). Маркин — двукратный обладатель Кубка ЕКВ, многократный призёр чемпионатов России.
В минувшем сезоне Александр провёл 23 матча в Суперлиге и набрал 110 очков. В составе сборной России он дважды выиграл Универсиаду, стал победителем Лиги наций и призёром Европейских игр.
Касторнов также сообщил, что диагональный Игорь Тюрин, в минувшем сезоне выступавший за «Мачерату», продолжит карьеру в другом клубе Серии А2 – «Лагонегро». В России он выступал за московское «Динамо» (2009/10), нижегородскую «Губернию» (2010-2014), новоуренгойский «Факел» (2014-2016, 2017/18) и «Динамо-ЛО» (2016/17).
- 26 июня 2019
-
15:26
-
15:03
-
14:56
-
14:38
-
14:32
-
14:09
-
13:13
-
12:20
-
11:25
-
10:13
-
09:01
- 25 июня 2019
-
16:12
-
15:10
-
14:05
-
13:24
-
12:31
-
11:17
-
10:19
-
09:01
-
08:42
- 24 июня 2019
-
17:00
-
16:49
-
15:14
-
14:05
-
13:09
-
12:44
-
12:08
-
11:48
-
11:23
-
10:20
-
09:19
-
05:29
- 23 июня 2019
-
16:32
-
13:45
-
12:38