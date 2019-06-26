Агент: Маркин стал игроком АСК, Тюрин перешёл в «Лагонегро»

Агент Владимир Касторнов в своём «инстаграме» сообщил, что доигровщик Александр Маркин стал игроком нижегородского АСК, который в следующем сезоне сыграет в Суперлиге.

Ранее волейболист провёл 10 сезонов в московском «Динамо» (225 матчей). Маркин — двукратный обладатель Кубка ЕКВ, многократный призёр чемпионатов России.



В минувшем сезоне Александр провёл 23 матча в Суперлиге и набрал 110 очков. В составе сборной России он дважды выиграл Универсиаду, стал победителем Лиги наций и призёром Европейских игр.

Касторнов также сообщил, что диагональный Игорь Тюрин, в минувшем сезоне выступавший за «Мачерату», продолжит карьеру в другом клубе Серии А2 – «Лагонегро». В России он выступал за московское «Динамо» (2009/10), нижегородскую «Губернию» (2010-2014), новоуренгойский «Факел» (2014-2016, 2017/18) и «Динамо-ЛО» (2016/17).