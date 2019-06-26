Алекно: больше на дадим Нгапету сыграть с 5 лишними килограммами

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал изменения в составе команды и рассказал о сложностях с приглашением легионеров.

«Думаю, все уже знают об именах новичков и переводе Максима Михайлова на позицию доигровщика. Это вынужденная мера. Раньше доступных доигровщиков можно было сосчитать на одной руке. Сейчас нескольких пальцев хватит. Системообразующих игроков почти нет. Поэтому с согласования Максима мы приняли решение поставить его в доигровку.

Сейчас с итальянскими клубами тяжело бороться за игроков, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и курс евро. К тому же у нас не варят макароны, к которым они привыкли, полгода лежит снег и нужно много летать перелёты. Тот или иной переход зачастую определяют семьи игроков, и все эти факторы имеют для них важное значение – не все любят борщ и снег по колено», — цитирует Алекно «Спорт Бизнес Online».

Алекно также оценил дебютный сезон француза Эрвина Нгапета в команде.

«Было понятно, что физически российский чемпионат для него тяжёлый. Есть иностранцы для нашей лиги, а есть те, кто не подходит. Нгапету тяжело. Та неровность в финалах могла быть следствием физической неготовности. Добиться победы только за счёт одного желания и старания не получится. Этого мало для победы в Лиге чемпионов и чемпионате России. В новом сезоне с пятью лишними килограммами ему больше на дадим сыграть – это у него прописано в контракте», — сказал Алекно.

Алекно: после 10-летней гегемонии мы забыли, что бывает тяжело