Алекно: больше на дадим Нгапету сыграть с 5 лишними килограммами

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал изменения в составе команды и рассказал о сложностях с приглашением легионеров.
«Думаю, все уже знают об именах новичков и переводе Максима Михайлова на позицию доигровщика. Это вынужденная мера. Раньше доступных доигровщиков можно было сосчитать на одной руке. Сейчас нескольких пальцев хватит. Системообразующих игроков почти нет. Поэтому с согласования Максима мы приняли решение поставить его в доигровку.
Сейчас с итальянскими клубами тяжело бороться за игроков, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и курс евро. К тому же у нас не варят макароны, к которым они привыкли, полгода лежит снег и нужно много летать перелёты. Тот или иной переход зачастую определяют семьи игроков, и все эти факторы имеют для них важное значение – не все любят борщ и снег по колено», — цитирует Алекно «Спорт Бизнес Online».
Алекно также оценил дебютный сезон француза Эрвина Нгапета в команде.
«Было понятно, что физически российский чемпионат для него тяжёлый. Есть иностранцы для нашей лиги, а есть те, кто не подходит. Нгапету тяжело. Та неровность в финалах могла быть следствием физической неготовности. Добиться победы только за счёт одного желания и старания не получится. Этого мало для победы в Лиге чемпионов и чемпионате России. В новом сезоне с пятью лишними килограммами ему больше на дадим сыграть – это у него прописано в контракте», — сказал Алекно.
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