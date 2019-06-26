Спиридонов — об уходе из «Зенита»: приходит Вербов. Оставаться смысла не было

Доигровщик Алексей Спиридонов прокомментировал решение продолжить карьеру в уфимском «Урале». Он уже выступал за «Урал» в сезоне-2012/13. В минувшем сезоне Алексей защищал цвета казанского «Зенита».

«Я там играл, и мне очень нравилось. Сезон-2012/13 для них был лучшим в истории, серебро Суперлиги взяли.

Сезон там пролетел как один миг. Там не было скучно. Я снимал квартиру, а на первом этаже дома был ночной клуб. Я туда прямо после тренировок заходил, было зашибись.

Уход из «Зенита»? Просто я сам понял, что не подхожу под рисунок игры на следующий год. Алекно же уходит, приходит Вербов, а я с ним девять лет отыграл рядом душа в душу, знаю, что это за товарищ. Поэтому оставаться смысла не было.

После финала Лиги чемпионов Алекно подошёл, обнял, сказал: «Таких людей, Лёха, как ты, мало». Не игроков, а именно людей. Это большинство меня знает по соцсетям, типа я такой, обзываю и провоцирую, а он-то знает, какой я на самом деле. Свои тёрки у нас были лет восемь назад, но это прошло. Удачи пожелал и всё такое. Все прекрасно понимали, что я ухожу.Это сейчас стало официально известно, но в нашем маленьком волейбольном мире это было давно понятно", — цитирует Спиридонова «Спорт-экспресс».

Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги.