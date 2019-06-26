Алекно: вижу в Фёдоре Воронкове будущее российского волейбола

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал подписание контрактов с Цветаном Соколовым, Денисом Земчёнком и Фёдором Воронковым, а также расставание с Алексеем Спиридоновым.
«Соколов закрывает позицию диагонального. Он — один из топовых игроков в этом амплуа. Вторым диагональным будет Денис Земчёнок. Рабочий парень, провёл хороший сезон в основном составе «Белогорья». Ещё один новичок – Фёдор Воронков, один из самых перспективных ребят на рынке. Вижу в нём будущее российского волейбола. Вызов в сборную подтверждает наши ожидания от него.
Каждый раз говорю, что не я определяю, кто попадёт в состав, а игроки. Но не всегда получается. Надеемся, что Воронков будет первым помощником и конкурентом Михайлова. Его показатели в прошлом сезоне чуть-чуть отличаются от показателей Дмитрия Волкова из «Факела», разве что на блоке разница существенна. Он молодой, амбициозный парень. Я очень не хочу, чтобы он хлопал в ладоши в квадрате запасных, как говорил когда-то Спиридонов.
Готовность Спиридонова к сезону после отпуска оставляла желать лучшего, поэтому начало было провальное. Потом операция забрала время. К концу сезона он обрёл ту форму, при которой можно было о нём задуматься, но в плей-офф было уже не до экспериментов. По предыдущим его сезонам в Казани могу сказать, что была моя вина – где-то передержал в запасе. В этом году небольшое количество игр, которое он провёл, на его совести. Но я ему очень благодарен – он знает об этом. Спиридонов – командный человек. Что бы он там причудливо ни писал в «Твиттере», в раздевалке, в объединении команды он был молодцом, очень сильно помог», — цитирует Алекно «Спорт Бизнес Online».
Коллектив из столицы Татарстана в минувшем сезоне выиграл Кубок и Суперкубок России, а также завоевал серебро Суперлиги и Лиги чемпионов.
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