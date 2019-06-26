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Российские клубы узнали соперников в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Российские клубы узнали соперников в 1/16 финала Кубка ЕКВ
Волейбол / Еврокубки 0

Санкт-петербургский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и казанское «Динамо» узнали соперников по 1/16 финала Кубка ЕКВ, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Зенит» сыграет с болгарским «Нефтохимиком», а «Локомотив» — с французским «Шомоном». Первые матчи пройдут 10-12 декабря, ответные – 17-19 декабря.

Казанское «Динамо» стартует в женском Кубке ЕКВ встречей с немецким «Потсдамом». Первые игры данной стадии соревнований состоятся 3-5 декабря, ответные — 17-19 декабря.

Действующим победителем мужского Кубка ЕКВ является итальянский «Трентино», в финале дважды обыгравший турецкий «Галатасарай».

Обладателем женского Кубка ЕКВ стал итальянский «Бусто Арсицио», победивший румынскую «Альбу Блаж».

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