Волейболистки «Енисея» узнали соперниц по 1/16 Кубка вызова
Волейболистки «Енисея» сыграют с венгерским УТЕ в 1/16 финала Кубка вызова, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Красноярский «Енисей» занял пятое место в прошедшем розыгрыше российской Суперлиги и завоевал путёвку в Кубок вызова. Действующим победителем этого турнира является итальянская «Монца». В серии за пятое место подопечные Юрия Маричева дважды обыграли подмосковное «Заречье-Одинцово».
Ранее определились соперники санкт-петербургского «Зенита», новосибирского «Локомотива» и женского казанского «Динамо» по 1/16 финала Кубка ЕКВ.
«Зенит» сыграет с болгарским «Нефтохимиком», а «Локомотив» — с французским «Шомоном». Первые матчи пройдут 10–12 декабря, ответные — 17–19 декабря.
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