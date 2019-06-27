Земчёнок стал игроком казанского «Зенита»

Казанский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с диагональным Денисом Земчёнком. Он уже защищал цвета команды Владимира Алекно в сезоне-2016/17. Тогда Денис провёл 39 матчей и помог команде выиграть Лигу чемпионов, чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.



В минувшем сезоне 31-летний диагональный был капитаном «Белогорья», став лучшим бомбардиром команды и завоевав Кубок вызова.

Земчёнок также выступал за «Спартак»/«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 2004-2011; «Динамо» (Краснодар) – 2011-2014; «Локомотив» (Новосибирск) – 2014-2016; «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 2017/18.

Денис — победитель Лиги чемпионов (2017), чемпион России (2017), обладатель Кубка вызова (2019), обладатель Кубка России (2016), обладатель Суперкубка России (2016), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2016).