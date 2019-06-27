Бузато вошёл в тренерский штаб московского «Динамо»

Московское «Динамо» на своём официальном сайте подтвердило информацию о том, что итальянский специалист Серджио Бузато, входящий в тренерский штаб сборной России, назначен ассистентом главного тренера столичного клуба Константина Брянского.
Бузато начинал работу в российском клубном волейболе именно в московском «Динамо» в 2004 году, когда входил в тренерский штаб Владимира Алекно.
«Мы приветствуем Серджио в нашем клубе и надеемся, что совместная работа приведёт «Динамо» к новым победам и высоким результатам!» — говорится в сообщении.
В ходе прошлого сезона ассистентами Брянского в «Динамо» были Александр Чёрный и Игорь Чутчев. По окончании сезона они переведены в возрождённую команду «Динамо-2», которая будет выступать в Высшей лиге «А». Чутчев будет главным тренером команды, Чёрный — его помощником.
«Динамо» в прошлом сезоне заняло в чемпионате России седьмое место.
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