Стало известно расписание Кубка губернатора, на котором сыграет сборная России

С 24 по 26 июля в калининградском дворце спорта «Янтарный» пройдёт международный волейбольный турнир — Кубок губернатора. В состав участников соревнований вошли женские сборные России, Польши, Бельгии и Германии.

Официальный сайт калинининградского «Локомотива» опубликовал расписание матчей турнира.

24 июля

16:30. Германия — Польша.

19:00. Россия — Бельгия.



25 июля

16:30. Польша — Бельгия.

19:00. Россия — Германия.



26 июля

16:30. Бельгия — Германия.

19:00. Россия — Польша

Все четыре команды принимали участие в предварительном этапе Лиги наций, и только команде Польши удалось пробиться в «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).

Женская сборная России заняла 14-е место, выиграв 3 матча из 15.