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Стало известно расписание Кубка губернатора, на котором сыграет сборная России

Стало известно расписание Кубка губернатора, на котором сыграет сборная России
Волейбол / Сборная России 0

С 24 по 26 июля в калининградском дворце спорта «Янтарный» пройдёт международный волейбольный турнир — Кубок губернатора. В состав участников соревнований вошли женские сборные России, Польши, Бельгии и Германии.

Официальный сайт калинининградского «Локомотива» опубликовал расписание матчей турнира.

24 июля
16:30. Германия — Польша.
19:00. Россия — Бельгия.

25 июля
16:30. Польша — Бельгия.
19:00. Россия — Германия.

26 июля
16:30. Бельгия — Германия.
19:00. Россия — Польша

Все четыре команды принимали участие в предварительном этапе Лиги наций, и только команде Польши удалось пробиться в «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).

Женская сборная России заняла 14-е место, выиграв 3 матча из 15.

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