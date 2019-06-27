Стало известно расписание Кубка губернатора, на котором сыграет сборная России
С 24 по 26 июля в калининградском дворце спорта «Янтарный» пройдёт международный волейбольный турнир — Кубок губернатора. В состав участников соревнований вошли женские сборные России, Польши, Бельгии и Германии.
Официальный сайт калинининградского «Локомотива» опубликовал расписание матчей турнира.
24 июля
16:30. Германия — Польша.
19:00. Россия — Бельгия.
25 июля
16:30. Польша — Бельгия.
19:00. Россия — Германия.
26 июля
16:30. Бельгия — Германия.
19:00. Россия — Польша
Все четыре команды принимали участие в предварительном этапе Лиги наций, и только команде Польши удалось пробиться в «Финал шести», который пройдёт с 3 по 7 июля в Нанкине (Китай).
Женская сборная России заняла 14-е место, выиграв 3 матча из 15.
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