Тетюхин — об условиях проживания сборной в Австралии: такого ещё нигде не было

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что команда подала жалобу на условия проживания в Брисбене (Австралия), где 28-30 июня пройдёт пятый этап Лиги наций.



«Мы вместе с командами Аргентины и Китая подали жалобу в FIVB в связи с низким уровнем организации. Мы живем в студенческом кампусе, питание не соответствует уровню Лиги наций. Мы много где были, но такого низкого уровня не было.



Нас поддерживают и другие команды. Надеемся, что организаторы совершат определённые действия после жалобы», — приводит слова Тетюхина ТАСС.



Завтра, 28 июня, россияне встретятся с австралийцами, 29-го — с аргентинцами, 30-го — с китайцами. В турнирной таблице подопечные Туомаса Саммельвуо занимают четвёртую строчку.