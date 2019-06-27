Тетюхин — об условиях проживания сборной в Австралии: такого ещё нигде не было
Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что команда подала жалобу на условия проживания в Брисбене (Австралия), где 28-30 июня пройдёт пятый этап Лиги наций.
«Мы вместе с командами Аргентины и Китая подали жалобу в FIVB в связи с низким уровнем организации. Мы живем в студенческом кампусе, питание не соответствует уровню Лиги наций. Мы много где были, но такого низкого уровня не было.
Нас поддерживают и другие команды. Надеемся, что организаторы совершат определённые действия после жалобы», — приводит слова Тетюхина ТАСС.
Завтра, 28 июня, россияне встретятся с австралийцами, 29-го — с аргентинцами, 30-го — с китайцами. В турнирной таблице подопечные Туомаса Саммельвуо занимают четвёртую строчку.
Ярёменко: условия проживания и питания сборной России в Австралии плохие
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