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Американский актёр Леонардо Ди Каприо получил мячом по лицу, играя в волейбол

Американский актёр Леонардо Ди Каприо получил мячом по лицу, играя в волейбол
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Курьёзный случай произошёл с известным голливудским актёром Леонардо Ди Каприо. 44-летний американец, находящийся на отдыхе, решил сыграть в пляжный волейбол с певцом Робином Тиком и его женой Эйприл Лав Гири.

Во время одного из розыгрышей мяч угодил Ди Каприо точно в лицо, после чего актёр не сумел удержаться на ногах и упал на песок. Затем он смог подняться и продолжил игру. Момент попал в объективы фотокамер и незамедлительно разошёлся по сети.

Фото попадания мяча в голову Ди Каприо и его последующего падения выложено в «твиттере» Page Six.

На казус с актёром отреагировали и в Международной федерации волейбола. В её официальном аккаунте в «Инстаграме» появился пост со словами: «Если это случилось с Леонардо Ди Каприо, это может случиться с кем угодно!»

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