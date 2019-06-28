Сборная Аргентины перед встречей с Россией в Лиге наций победила Китай

Мужская сборная Китая на старте пятого этапа Лиги наций в Брисбене (Австралия) проиграла команде Аргентины со счётом 1:3 (17:25, 25:20, 21:25, 19:25). Для представителей Азии это поражение стало 12-м в 13 встречах. Команда Аргентины одержала 7-ю победу.

Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Брисбен (Австралия). Первый тур

Китай — Аргентина — 1:3 (17:25, 25:20, 21:25, 19:25).

Завтра, 29 июня, китайцы сыграют с австралийцами, а аргентинцы — с россиянами.

По итогам четвёртого этапа мужская сборная России заняла четвёртое место в турнирной таблице. В 12 матчах подопечные Туомаса Саммельвуо одержали 9 побед.

В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

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