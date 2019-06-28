Перепёлкина — о переходе в «Ленинградку»: я возвращаюсь домой

Блокирующая Мария Перепёлкина прокомментировала переход в санкт-петербургскую «Ленинградку». Ранее она защищала цвета краснодарского «Динамо».
«Приятно было получить предложение от Александра Леонидовича Кашина. Я возвращаюсь домой, где мои родные и близкие! Наш город — самый красивый в мире!
Как я изменилась с сезона-2015/2016, когда выступала в Петербурге? Стала старше. Сильнее физически, психологически и тактически. Я думаю, что ещё более профессионально стала относиться к моему любимому делу», — приводит слова Перепёлкиной официальный сайт клуба.
Мария также рассказала, какие впечатления у неё остались от выступления за краснодарскую команду.
«У меня о Краснодаре одно большое яркое воспоминание! Игры, тренировочный процесс и город в целом оставляют только самые тёплые чувства в моём сердце!» — сказала волейболистка.
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