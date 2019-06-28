Леон: я не считаю Спиридонова сумасшедшим
Бывший доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон поделился впечатлениями от игры в одной команде с Алексеем Спиридоновым.
«У меня никогда не было с ним проблем. Вообще, у меня никогда не бывает проблем с одноклубниками. Я не ищу конфликтов. У меня нормальные, дружеские отношения со Спиридоновым. Я не считаю его сумасшедшим. Он ведёт себя так, как считает нужным», — цитирует Леона Sportowe Fakty.
Вильфредо также ответил на вопрос о том, сталкивался ли он в России с проявлениями расизма.
«Такое было буквально один-два раза. Кто-то сказал что-то нелицеприятное, но я бы не проецировал это на всю страну. В Польше бывает то же самое», — сказал Леон.
С июля Вильфредо получит право выступать за сборную Польши.
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