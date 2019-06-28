Две российские пары вышли в плей-офф чемпионата Европы U20 по пляжному волейболу

В Гётеборге (Швеция) проходит чемпионат Европы U20 по пляжному волейболу. Россию представляют три пары: Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов, Мария Бочарова/Мария Воронина и Кристина Кукушкина/Елизавета Лудкова.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U20. Гётеборг. Групповой этап
Мужчины. Группа B
Веретюк/Шекунов (Россия) – Крагс/Теэн (Бельгия) – 2:0 (21:13, 21:9).
Веретюк/Шекунов (Россия) – Кампуш/Педроса (Португалия) – 2:1 (18:21, 21:15, 15:9).
Женщины. Группа B
Бочарова/Воронина (Россия) – Ондрейкова/Подградска (Словакия) – 2:0 (21:15, 21:8).
Бочарова/Воронина (Россия) – Куйвонен/Чухненкова (Эстония) – 2:0 (21:12, 21:14).
Группа E
Ван Дрил/Схон (Нидерланды) – Кукушкина/Лудкова (Россия) – 2:0 (21:17, 21:9).
Кунст/Мюллер (Германия) – Кукушкина/Лудкова (Россия) – 2:0 (21:13, 24:22).
Пары Веретюк/Шекунов и Бочарова/Воронина обеспечили себе выход в плей-офф.
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