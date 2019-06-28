Мужская сборная России победила Австралию в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России на старте пятого этапа волейбольной Лиги наций в Брисбене обыграла команду Австралии со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 10-я победа в 13 встречах турнира. Австралийцы потерпели 11-е поражение.

Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Брисбен, Австралия. Первый тур

Австралия — Россия — 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).

Завтра, 29 июня, россияне сыграют с аргентинцами, а австралийцы сразятся с китайцами.

По итогам предыдущего этапа мужская сборная России занимала четвёртое место в турнирной таблице. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

Сборная России является действующим победителем Лиги наций.