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Мужская сборная России победила Австралию в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России победила Австралию в волейбольной Лиге наций
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России на старте пятого этапа волейбольной Лиги наций в Брисбене обыграла команду Австралии со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 10-я победа в 13 встречах турнира. Австралийцы потерпели 11-е поражение.

Лига наций. Мужчины. Пятый этап. Брисбен, Австралия. Первый тур
Австралия — Россия — 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).

Завтра, 29 июня, россияне сыграют с аргентинцами, а австралийцы сразятся с китайцами.

По итогам предыдущего этапа мужская сборная России занимала четвёртое место в турнирной таблице. В финальный раунд, который пройдёт с 10 по 14 июля в Чикаго, выйдут 6 команд, включая сборную США (хозяин финала).

Сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Лига наций (м)
28 июня 2019, пятница. 13:00 МСК
Австралия
0 : 3
20:25, 15:25, 18:25
Россия
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