Юниорская сборная России проиграла Италии в товарищеском матче

Доигровщица краснодарского Динамо Екатерина Пипунырова рассказала об участии в товарищеских матчах юниорской сборной России в Италии.
«Мы сейчас принимаем участие в товарищеских матчах. Первую игру проиграли со счётом 2:3, но ещё впереди три-четыре игры. Участвуют только итальянская сборная и наша. Мы здесь до 30 июня и потом возвращаемся в Москву.
Свободное время есть, но немного. В основном мы стараемся больше отдыхать от игр и тренировок, чтобы набраться сил», — приводит слова Пипуныровой официальный сайт клуба.
Две волейболистки краснодарского «Динамо» Ольга Зубарева и Ангелина Сперскайте находятся в расположении студенческой сборной России. Они примут участие в заключительном сборе перед Универсиадой, которая пройдёт в Неаполе с 3 по 14 июля.
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