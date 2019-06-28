Юниорская сборная России проиграла Италии в товарищеском матче

Доигровщица краснодарского Динамо Екатерина Пипунырова рассказала об участии в товарищеских матчах юниорской сборной России в Италии.

«Мы сейчас принимаем участие в товарищеских матчах. Первую игру проиграли со счётом 2:3, но ещё впереди три-четыре игры. Участвуют только итальянская сборная и наша. Мы здесь до 30 июня и потом возвращаемся в Москву.



Свободное время есть, но немного. В основном мы стараемся больше отдыхать от игр и тренировок, чтобы набраться сил», — приводит слова Пипуныровой официальный сайт клуба.

Две волейболистки краснодарского «Динамо» Ольга Зубарева и Ангелина Сперскайте находятся в расположении студенческой сборной России. Они примут участие в заключительном сборе перед Универсиадой, которая пройдёт в Неаполе с 3 по 14 июля.