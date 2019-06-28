Земчёнок: может показаться, что с Австралией было легко, но это не так

Диагональный сборной России Денис Земчёнок прокомментировал победу в матче с командой Австралии на пятом этапе Лиги наций со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:18). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 10-я победа в 13 встречах турнира. Австралийцы потерпели 11-е поражение.

«Если судить по счёту 3:0, то может показаться, что всё было легко, но это не так. Обе команды допустили много ошибок. Думаю, всё дело в долгих перелётах. Мы прибыли сюда из Бразилии, а австралийцы — из Ирана. Завтра мы хотим сыграть лучше», — приводит слова Земчёнка официальный сайт Международной федерации волейбола.

Завтра, 29 июня, россияне сыграют с аргентинцами, а австралийцы сразятся с китайцами. Сборная России является действующим победителем Лиги наций.