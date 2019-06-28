Лебедев — о поражении в матче с Россией: Австралия может играть лучше

Главный тренер мужской сборной Австралии Марк Лебедев прокомментировал поражение в матче с командой России на пятом этапе Лиги наций со счётом 0:3 (20:25, 15:25, 18:25).

«Я чувствовал, что мы не показываем своей лучшей игры. Мы определённо можем играть лучше вне зависимости от того, кто находится на другой половине площадки. Выступление дома должно было придать нам энергии, но этого не случилось. Нам нужно обсудить некоторые вещи и с Китаем сыграть лучше», — приводит слова Лебедева официальный сайт Международной федерации волейбола.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это 10-я победа в 13 встречах турнира. Австралийцы потерпели 11-е поражение. Завтра, 29 июня, россияне сыграют с аргентинцами, а австралийцы сразятся с китайцами.

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