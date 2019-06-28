Все российские пары продолжат борьбу за медали ЧЕ U20 по пляжному волейболу

В Гётеборге (Швеция) продолжается чемпионат Европы U20 по пляжному волейболу. Россию представляют три пары: Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов, Мария Бочарова/Мария Воронина и Кристина Кукушкина/Елизавета Лудкова.
Все российские волейболисты по итогам группового турнира вышли в плей-офф. Пары Веретюк/Шекунов и Бочарова/Воронина гарантировали себе продолжение борьбы за медали ещё накануне, одержав по две победы. Кукушкина/Лудкова в первый день предварительного этапа дважды проиграли, но в третьем туре сумели взять верх над израильской парой Бен Шломо/Маор со счётом 2:0 (21:9, 21:10).
Бочарова/Воронина с тремя победами в активе заняли первое место в подгруппе и напрямую вышли в 1/8 финала. Веретюк/Шекунов в третьем туре уступили немецкой паре Загстеттер/Шнайдер – 1:2 (19:21, 21:9, 14:16) — и заняли второе место. Кукушкина/Лудкова с одной победой в трёх матчах – третьи в группе. Веретюк/Шекунов и Кукушкина/Лудкова начнут плей-офф с усечённой стадии 1/16 финала (Last 24).
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